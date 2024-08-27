«Если запустить — под удаление» Подростки помешались на фейковых брекетах из Китая. Как они рискуют зубами ради моды?

С древних времен мыслители пытались найти способ исправить прикус. За несколько тысячелетий зубы экспериментируемых подвергались болезненному воздействию золотых проволок, металлических колец и даже огромных конструкций, которые надевались на голову.
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