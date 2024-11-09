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Региональная Юридическая Служба

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По вкусовым предпочтениям определили личные качества человека

По вкусовым предпочтениям определили личные качества человека

Фото: Pinterest Интересные новости обо всем  сообщают о том, что международная команда ученых провела масштабное исследование, изучающее взаимосвязь между вкусовыми предпочтениями и личностными качествами человека.

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