Финансовая дисморфия — как мысли о деньгах разрушают нашу жизнь

Миллионы, если не миллиарды людей нашей планеты испытывают тревогу из-за финансовых вопросов. Кому-то мало платят, кто-то не может отложить на «черный день», а кто-то хочет инвестировать, но боится потерять деньги.
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