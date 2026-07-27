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Финансовая дисморфия — как мысли о деньгах разрушают нашу жизнь

Финансовая дисморфия — как мысли о деньгах разрушают нашу жизнь

Миллионы, если не миллиарды людей нашей планеты испытывают тревогу из-за финансовых вопросов. Кому-то мало платят, кто-то не может отложить на «черный день», а кто-то хочет инвестировать, но боится потерять деньги.

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