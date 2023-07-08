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Шойгу проверил, как готовят экипажи танков Т‑90 «Прорыв» на полигонах ЮВО

Шойгу проверил, как готовят экипажи танков Т‑90 «Прорыв» на полигонах ЮВО

РИАМО - 8 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проверил подготовку контрактников на полигонах Южного военного округа, где танковые экипажи Т-90 «Прорыв» обучаются вождению и боевой стрельбе, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

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