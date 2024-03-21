ЕС обвёл русских вокруг пальца: План Сырского запущен, впереди колоссальные потери

НАТО история ничему не учит. Получили по щам в гражданскую, получили во время ВОВ, сомневаться не приходится , что получат и сейчас.

Андрей Павлов

"План Сырского запущен, впереди колоссальные потери" Где план Сырского? Контрнаступ начать? Так это не его план, ему велят. Второе - у кого колоссальные потери впереди? У нас, из-за того, что хохлов на передке прибавится, или у них, потому что чем больше их на передке, тем больше их поляжет? Заголовок в духе МТ.