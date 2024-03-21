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Царьград

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ЕС обвёл русских вокруг пальца: План Сырского запущен, впереди колоссальные потери

ЕС обвёл русских вокруг пальца: План Сырского запущен, впереди колоссальные потери

ЕС на полном серьёзе обсуждает возможность отправки своих войск в зону ZOV. Тем временем у главного генерала нашего противника Сырского есть план, которому действия Европы могут сильно помочь.

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Комментарии
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ЕС
Елена Семахина
НАТО история ничему не учит. Получили по щам в гражданскую, получили во время ВОВ,  сомневаться не приходится , что получат и сейчас.
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23 час.
ИП
Игорь Петров
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20 час.
Андрей Павлов
&quot;План Сырского запущен, впереди колоссальные потери&quot; Где план Сырского? Контрнаступ начать? Так это не его план, ему велят. Второе - у кого колоссальные потери впереди? У нас, из-за того, что хохлов на передке прибавится, или у них, потому что чем больше их на передке, тем больше их поляжет? Заголовок в духе МТ.
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16 час.

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