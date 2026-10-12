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Хавбек СКА Горовых о победе над 2Drots: «Я их не увидел. Писарский старался, хотел доказать, но это не лучшая его игра»

Полузащитник СКА рэпера Басты Даниил Горовых высказался о победе над 2Drots в первом матче 1/4 WINLINE Кубка Лиги (3:0).

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