В номинации "Золотая семья" свою семью представили жители хутора Дубровского Киквидзенского района Алексеевы Сергей и Людмила, которые кстати, прожили в браке уже 44 года.
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В номинации "Золотая семья" свою семью представили жители хутора Дубровского Киквидзенского района Алексеевы Сергей и Людмила, которые кстати, прожили в браке уже 44 года.