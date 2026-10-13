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Газета.ру

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Кличко заявил о подготовке его отставки с поста мэра Киева

Кличко заявил о подготовке его отставки с поста мэра Киева

 © Alina Smutko/Reuters Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на заседание Верховной рады Украины из-за утверждений о том, что он провалил подготовку города к отопительному сезону.

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