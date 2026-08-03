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Татар-информ

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Панжинский допустил, что Большунов еще способен вернуться на пиковый уровень

Панжинский допустил, что Большунов еще способен вернуться на пиковый уровень

Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-информ" Бывший партнер по сборной Александр Панжинский считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов еще способен вернуть пиковую форму, несмотря на возможный спад.

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