299 л.с. с полным приводом и расходом всего 5,9 л/100 км. Характеристики и стоимость совершенно нового Haval Dargo для России

На закрытой конференции для российских дилеров Haval анонсировали совершенно новый Haval Dargo. Производство этого автомобиля в России стартует в августе следующего года, в продажу новинка поступит в октябре.
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