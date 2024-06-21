Житель Приморья задержан за призывы к свержению власти в России

Мужчина действовал в приграничных населённых пунктах.В Приморском крае сотрудники ФСБ задержал местного жителя, который действовал в приграничных с Китаем населённых пунктах и призывал население к свержению действующей в России власти.
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