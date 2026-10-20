Back in February, U.S. oil and gas giant Chevron signed four preliminary agreements with Iraq’s Oil Ministry, which underscored that from that point onwards, Washington was determined to regain its influence across a country that it sees as being at least as important as any other of the leading Middle Eastern states for three key reasons.
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