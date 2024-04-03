Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша в матче НХЛ

Передача российского хоккеиста Александра Овечкина не спасла команду от проигрыша, команда «Вашингтон Кэпиталз» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрз».
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