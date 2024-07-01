Машины с рупорами будут оповещать жителей Белгорода о ракетной опасности

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что более 20 автомобилей с громкоговорителями будут оповещать жителей города о ракетной опасности в случае её возникновения, из-за технологических нарушений на линии электропередачи.
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