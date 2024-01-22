Медведев ответил на заявление Госдепа об Аляске шуткой про войну

РИАМО - 23 янв. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление представителя американского госдепартамента, утверждавшего, что РФ не получит обратно Аляску, пишет РИА Новости.
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