Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на велосипеде проложил путь по минному полю боевой машине пехоты, и охарактеризовал действия военного высказыванием полководца Александра Суворова.