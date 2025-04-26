Оговорка по Фрейду: Зеленский вернулся к предвыборным лозунгам 2019 года, предчувствуя, что его конец близок

Будни мужчин. Все что нам интересно

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, отчаянно держащийся за власть авторитарными методами, решил перестраховаться и перешел к предвыборным лозунгам прошлого, когда он только был кандидатом в президенты.