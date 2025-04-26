Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, отчаянно держащийся за власть авторитарными методами, решил перестраховаться и перешел к предвыборным лозунгам прошлого, когда он только был кандидатом в президенты.
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