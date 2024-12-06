В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

Реконструкцию увидели свидетели битвы под Москвой В Московском кинопарке состоялось проведение крупной исторической реконструкции, посвященной годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году.
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