Магнитогорский «Металлург» стал чемпионом высшей баскетбольной лиги

Магнитогорские баскетболисты завоевали «золото» чемпионата России в высшей лиге. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 апреля, магнитогорский «Металлург» поставил победную точку в финальном поединке высшей лиги чемпионата России по баскетболу.
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