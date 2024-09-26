Вынесение приговора сыну Джо Байдена перенесли на 12 декабря

Global Look Press/Rod Lamkey for NY Post/Keystone Press Agency Вынесение приговора сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, признанному виновным в незаконном приобретении оружия в период наркотической зависимости, перенесли на 12 декабря.
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