2024–2025: ждать ли нам перемен

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Комментарии
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фарид сабиров
Вот вешают лапшу на уши инФИГляция 7.23% . Ну не смешно ли им самим. Или они думают НАРОД идиоты ???? Все делаю только с одной целью облапошить НАРОД. И что бы казнокрадам и коррупции жилось как и раньше  припеваючи и приворовывая и не заморачиваться . А делать то придется рано или поздно но с воровством придется разбираться и кардинально с рассстрелами и путевками в Сибирь на пожизненно. Иначе нет не было и не будет ВЕЛИКОЙ и МОГУЧЕЙ РОССИИ. Остатки разворуют и сбегут к врагам Родины  РОССИИ лизать им задницу
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