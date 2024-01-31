2024–2025: ждать ли нам перемен «По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;и вот, вышли из реки семь коров,хороших видом и тучных плотью,и паслись в тростнике;но вот, после них вышли из реки семь коров других,худых видом и тощих плотью,и стали подле тех коров, на берегу реки;и съели коровы худые видом и тощие плотьюсемь коров хороших видом и тучных…И проснулся фараон и понял, что это сон.
2024–2025: ждать ли нам перемен
Комментарии
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фарид сабиров
Вот вешают лапшу на уши инФИГляция 7.23% . Ну не смешно ли им самим. Или они думают НАРОД идиоты ???? Все делаю только с одной целью облапошить НАРОД. И что бы казнокрадам и коррупции жилось как и раньше припеваючи и приворовывая и не заморачиваться . А делать то придется рано или поздно но с воровством придется разбираться и кардинально с рассстрелами и путевками в Сибирь на пожизненно. Иначе нет не было и не будет ВЕЛИКОЙ и МОГУЧЕЙ РОССИИ. Остатки разворуют и сбегут к врагам Родины РОССИИ лизать им задницу
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