AD Limited: в России сформировалась нехватка тушек и филе бройлера

Российский рынок столкнулся с «физической нехваткой объемов» тушки и филе бройлера, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство AD Limited.
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