В ГУ МВД рассказали, как из дома оформить регистрацию по месту пребывания

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Человек может оформить регистрацию по месту пребывания и прекратить ее, не выходя из дома, для этого нужно воспользоваться порталом госуслуг.
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