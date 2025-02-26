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Старший сержант Мария Баньковская: рассказы медика из зоны боевых действий

Старший сержант Мария Баньковская: рассказы медика из зоны боевых действий

Мария Баньковская, медик и старший сержант, делится опытом работы в Сирии и зоне боевых действий. Родом из Севастополя, награждена за спасение жизней.

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