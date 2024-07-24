НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Почему в кнессете так боятся Палестины, но... не палестинцев

Почему в кнессете так боятся Палестины, но... не палестинцев

Палестина.netНа днях кнессет – израильский парламент, заседающий, вопреки всем нормам международного права, не в Тель-Авиве, а в оккупированном Иерусалиме, проголосовал за резолюцию, отвергающую создание палестинского арабского государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх