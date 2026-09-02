Доходы бюджета Калужской области выросли на 16%

На соцподдержку 75 тысяч жителей Калужской области потратили 9,65 миллиарда рублей, на здравоохранение — 9,66 миллиарда, что позволило обеспечить 68 тысяч человек льготными лекарствамиЗа первые шесть месяцев 2026 года доходы областного бюджета достигли 57,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым