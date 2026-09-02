Доходы бюджета Калужской области выросли на 16%

На соцподдержку 75 тысяч жителей Калужской области потратили 9,65 миллиарда рублей, на здравоохранение — 9,66 миллиарда, что позволило обеспечить 68 тысяч человек льготными лекарствамиЗа первые шесть месяцев 2026 года доходы областного бюджета достигли 57,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.