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Конгресс FIG перенесен из Норвегии в Турцию после отказа норвежской стороны принять делегатов от России и Беларуси

Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) состоится 11-12 ноября в турецком Стамбуле. Ожидалось, что мероприятие пройдет 22 октября в норвежском Саннефьорде, однако Норвегия отказалась проводить его из-за ситуации в отношении России и Беларуси.

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