Генерал-майор полиции нагрянул в свердловский город ради ветерана

ПОЛЕВСКОЙ, 7 мая, ФедералПресс. Замначальника главного управления МВД по Свердловской области Сергей Ремезков посетил Полевской, где поздравил с наступающим Днем Победы чету ветеранов милиции Василия и Нину Шицеловых.
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