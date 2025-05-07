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Генерал-майор полиции нагрянул в свердловский город ради ветерана

Генерал-майор полиции нагрянул в свердловский город ради ветерана

ПОЛЕВСКОЙ, 7 мая, ФедералПресс. Замначальника главного управления МВД по Свердловской области Сергей Ремезков посетил Полевской, где поздравил с наступающим Днем Победы чету ветеранов милиции Василия и Нину Шицеловых.

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