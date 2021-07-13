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Почему в России экономика растет, а доходы граждан падают. Не комфортный ответ экономиста

Почему в России экономика растет, а доходы граждан падают. Не комфортный ответ экономиста

Россия воистину удивительная страна. Причем сразу во многих ипостасях. В данном случае у расскажу об одном экономическом парадоксе, который последние 6 лет незримо присутствует в нашей жизни.

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сергей дружкин
потому что путину и его дружков едросов деньги нужнее! они сказали зачем вам деньги? натяните пояса и ещьте макарошки!
Aлексей Бурдин
ну мил-ров рост есть-а народ выживает

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