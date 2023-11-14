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    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...

Полезные способы применения соды в быту

Полезные способы применения соды в быту

Этот белый песок в яркой упаковке стоит в кухонном шкафу в каждом доме будто по умолчанию, как заводская настройка — а все потому, что он славится далеко не только пользой при выпечке… И вправду, если поразмышлять: почему соду продают в довольно крупных пачках — по 500 грамм? Если бы сода имела такую же узкую специализацию, как, например, дрожжи, то она бы и продавалась в соответствующих пакетиках по 1 чайной ложке.

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