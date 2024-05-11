Сильнейшая магнитная буря за последние десятилетия накрыла Землю

За последние часы учёные зафиксировали несколько крупнейших вспышек на Солнце, а также как минимум три солнечных выброса, которые достигли ЗемлиЗемлю накрыла сильнейшая за последние два десятилетия магнитная буря.
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