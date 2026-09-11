В Дмитрове 109 мигрантов оштрафованы и выдворены из России

В Дмитровском городском округе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2026». Сотрудники УМВД России «Дмитровское» провели проверки на сельскохозяйственных объектах, складах, в хостелах и других местах массового пребывания иностранных граждан, проинформировали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.