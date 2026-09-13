Формирование цен на некоторые продукты будут мониторить в России с 1 января

В России с 1 января 2027 года начнут отслеживать формирование цен на отдельные продукты питания. Соответствующую норму закрепили в федеральном законе, опубликованном на портале правовой информации .
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