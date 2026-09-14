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К открытию «Volga Арены» в Нижнем Новгороде изготовили хохломские ложки

К открытию «Volga Арены» в Нижнем Новгороде изготовили хохломские ложки

Сегодня, 14 сентября, «Торпедо» проведет первый официальный матч на новой «Volga Арене».Сегодня, 14 сентября, «Торпедо» проведет первый официальный матч на новой «Volga Арене».

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