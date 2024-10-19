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Во всемирный день здорового питания, ребята старшей группы “Фантазеры” закрепили правила зож.

Во всемирный день здорового питания, ребята старшей группы “Фантазеры” закрепили правила зож.

Сделали зарядку, мыли руки перед едой, принимали полезную пищу, занимались спортом, весело и активно гуляли! Отгадывали загадки про полезные и вредные продукты, играли в настольную игру “Полезно – Вредно”, много смеялись и получали от этого положительные эмоции! День здорового питания на ура прошел!  .

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