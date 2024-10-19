Во всемирный день здорового питания, ребята старшей группы “Фантазеры” закрепили правила зож.

Сделали зарядку, мыли руки перед едой, принимали полезную пищу, занимались спортом, весело и активно гуляли! Отгадывали загадки про полезные и вредные продукты, играли в настольную игру “Полезно – Вредно”, много смеялись и получали от этого положительные эмоции! День здорового питания на ура прошел! .