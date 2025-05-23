Духи леса не любят болтливых. Шепотом рассказанные истории

Трудно не заметить, что в последнее время из сырого паучьего угла доносится дуновение, казалось бы, забытых злых и странных романов Вновь появляются ряды боевых экстрасенсов, астрологов, нумерологов и других активных мыслителей.
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