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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферополе состоялся литературный портрет «Сказочник всея Руси», приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Афанасьева

В Симферополе состоялся литературный портрет «Сказочник всея Руси», приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Афанасьева

На базе Крымской республиканской библиотеки для молодёжи юным читателям и гостям рассказали о методах работы учёного, малоизвестных фактах биографии и зачитали отрывки из сказок, передает корреспондент Вести Крым.

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