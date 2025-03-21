В ГД внесли проекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику РФ

Депутаты внесли в Госдуму три законопроекта, направленные на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России, сообщила вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы по подготовке этих инициатив Ирина Яровая.
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