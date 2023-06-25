Кравожадные комары улетят без оглядки: носите одежду этих цветов и вредители вас не тронут

Многие люди в летний сезон охотно пользуются различными спреями и мазями для защиты от комаров. Как показывает практика, такой способ работает, однако, он ограничен во времени и требует постоянной подпитки, что может неблагоприятно сказаться на коже.
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