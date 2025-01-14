На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия, заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен, слова которого приводит журнал Nature.