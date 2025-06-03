«Квартал здоровья» появится на базе Нижегородского кардиоцентра

Новый диагностический центр для наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вертолётная площадка, современные операционные, не уступающие по оснащению федеральным кардиологическим клиникам, – в Нижнем Новгороде создаётся масштабный проект «Квартал здоровья», который объединит обновлённую детскую областную клиническую больницу и специализированную кардиохирургическую клиническую больницу им.