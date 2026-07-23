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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Карванен: «Дёмину еще нужно поправить трехочковый бросок. Его рабочий процент попаданий – 40+. Думаю, он вернет его к началу регулярного сезона»

Защитник « Бруклина » Егор Дёмин пропустил вторую часть сезона-2025/26, чтобы привести себя в оптимальную форму.

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