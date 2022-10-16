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Мобилизованные россияне проходят боевое слаживание в Херсонской области

Тысячи мобилизованных готовятся пополнить ряды подразделений, выполняющих задачи на Николаево –Криворожском направлении, тренируются на десятках стрельбищ, которые в кратчайшее время были подготовлены в Херсонской области ((показать этот план 23.

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