В Орловской области планируют в ближайшее время оборудовать для жителей дополнительные укрытия

Продолжающиеся атаки украинских беспилотников и периодические ракетные обстрелы вынуждают власти сопредельных с Украиной российских регионов принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан.
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