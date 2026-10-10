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Царьград

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Поликлиника Троицка наняла 10 медиков: 6 медсестер, 3 фельдшеров и терапевта

Поликлиника Троицка наняла 10 медиков: 6 медсестер, 3 фельдшеров и терапевта

Штат поликлиники при областной больнице Троицка пополнился десятью специалистами: шестью медсёстрами, тремя фельдшерами и терапевтом.

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