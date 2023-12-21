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Макрон записал Путина в "союзники"

Макрон записал Путина в "союзники"

С президентом Франции Эммануэлем Макроном что-то произошло. Иначе как можно объяснить его слова о том, что он не исключает возможности приглашения президента России Владимира Путина на 80-летие высадки союзников в Нормандии?Как и большинство западных политиков, Макрон начал задумываться над будущим Украины.

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