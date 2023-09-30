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Пекин придерживается принципа «одного Китая». Гарантия мира в Тайваньском проливе

Пекин придерживается принципа «одного Китая». Гарантия мира в Тайваньском проливе

В ходе консультаций в Вашингтоне заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк обменялись мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и тайваньскому вопросу.

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