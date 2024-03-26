Тинькофф Банк повысил ставки по «СмартВкладу»

Тинькофф Банк с 26 марта повысил ставки по «СмартВкладу».По вкладу с повышенной ставкой процентная ставка на 5-6 месяцев составляет 15% (вместо 14,5%), на 12 месяцев – 13,8% (вместо 13,5%), а на 18-24 месяца – 12,2% (ранее – 11,5%) годовых.