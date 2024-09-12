Врач перечислил полезные продукты, которые помогут при похмелье

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. При похмелье рекомендуется есть нежирную пищу. Об этом рассказал президент Независимой наркологической гильдии и руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев в интервью изданию «Аргументы и факты».