Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Абсолютно финальный финал «Атаки титанов» покажут этой осенью — об этом сообщили сразу после премьеры предпоследнего — часового — эпизода франшизы (точную дату приберегли на десерт, пока показывают лишь тизер, так что ждите еще новостей из-за стен).